快訊

誇張！彰化鹿港大淹水…民眾當街跳水游泳 苦中作樂畫面曝

權值股重挫、台積電摔55元 台股大跌752點收22,119點 退守兩萬二

遇颱風沉沒…高雄林園沙灘驚見全裸男屍 警證實是「福順輪」船員

MLB／勇士詭異輸球法！ 外野手界外接球判斷瑕疵葬送勝利

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會隊麥尼爾靠著勇士隊右外野手勞瑞安諾的守備瑕疵送回壘上跑者，記錄上為一支再見安打。 路透
大都會隊麥尼爾靠著勇士隊右外野手勞瑞安諾的守備瑕疵送回壘上跑者，記錄上為一支再見安打。 路透

大都會隊今天在主場迎戰勇士隊，進行4連戰的首場對戰，勇士右外野手勞瑞安諾（Ramón Laureano）在10局下發生致命的飛球判斷瑕疵，讓麥尼爾（Jeff McNeil）擊出再見安打，終場大都會以5：4帶走勝利，近期打出一波4連勝，勇士則是陷入5連敗低潮，雙方勝差縮小至半場。

正規9局，雙方上演投手戰，大都會先發投手塞佛里諾（Luis Severino）主投5局投出6K僅失2分，牛棚則力保不失。勇士則是推派今年大復活的「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）先發出戰，主投7.1局僅被敲兩支安打，飆出9張老K，失分出現在3局下半，被林多（Francisco Lindor）轟出兩分砲，勇士牛棚也成功封鎖大都會打線，雙方因此進入延長。

10局上半勇士疑似想使用強迫取分戰術，打者擺出短棒，但面對較為偏差的壞球並沒有嘗試觸擊，反而使提前起跑的三壘跑者因此遭夾殺出局，喪失了得分大好機會。10局下半麥尼爾面對一二壘有人時，將球撈到右外野邊線處，但勞瑞安諾此時卻發生跑過頭的判斷瑕疵，形成再見安打，大都會便以5：4獲勝。

大都會目前以54勝48敗排國東第3，與勇士雖居於第2但雙方在賽後也僅剩半場勝差，明日大都會將迎來日籍球星千賀滉大回歸，若明日再奪勝大都會將一舉反超勇士。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

Chris Sale 勇士 大都會

相關新聞

MLB／大谷日美通算250轟迎克蕭復出 道奇教頭：夢幻共演

道奇隊資深左投克蕭（Clayton Kershaw）相隔299天再登板，大谷翔平以一發陽春砲為他助威，連道奇教頭羅伯茲（...

MLB／希斯投出教士第2場無安打 隊史第1人一句話讓他續投

即使賽前因雨延後76分鐘開打，教士隊強投希斯（Dylan Cease）依舊繳出一場9局9K的無安打比賽，幫助球隊以3：0...

MLB／不是道奇！光芒阿羅薩雷納交易包裹 由水手簽收

光芒隊人氣外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的交易包裹確定完成，但收貨人並非呼聲最高的道奇隊，而是水手隊...

MLB／勇士詭異輸球法！ 外野手界外接球判斷瑕疵葬送勝利

大都會隊今天在主場迎戰勇士隊，進行4連戰的首場對戰，勇士右外野手勞瑞安諾（Ramón Laureano）在10局下發生致命的飛球判斷瑕疵，讓麥尼爾（Jeff McNeil）擊出再見安打，終場大都會以5

MLB／薛則主投6局飆9K 超車韋蘭德成三振榜第10

遊騎兵隊塞揚老將薛則（Max Scherzer）今日先發對上白襪隊，主投6局送出9次三振，賽後生涯三振數來到3400次，超越太空人隊「V中年」韋蘭德（Justin Verlander）的3393次，名

MLB／曾與郭泓志締造三連轟 名將坎普與道奇簽1日合約引退

大聯盟生涯287轟明星外野手坎普（Matt Kemp）將與老東家道奇隊簽下1日合約，以球員身分回到大聯盟生涯起點進行引退。 現年39歲的坎普自2003年進入道奇小聯盟，並於2006年首度升上大聯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。