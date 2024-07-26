MLB／勇士詭異輸球法！ 外野手界外接球判斷瑕疵葬送勝利
大都會隊今天在主場迎戰勇士隊，進行4連戰的首場對戰，勇士右外野手勞瑞安諾（Ramón Laureano）在10局下發生致命的飛球判斷瑕疵，讓麥尼爾（Jeff McNeil）擊出再見安打，終場大都會以5：4帶走勝利，近期打出一波4連勝，勇士則是陷入5連敗低潮，雙方勝差縮小至半場。
正規9局，雙方上演投手戰，大都會先發投手塞佛里諾（Luis Severino）主投5局投出6K僅失2分，牛棚則力保不失。勇士則是推派今年大復活的「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）先發出戰，主投7.1局僅被敲兩支安打，飆出9張老K，失分出現在3局下半，被林多（Francisco Lindor）轟出兩分砲，勇士牛棚也成功封鎖大都會打線，雙方因此進入延長。
10局上半勇士疑似想使用強迫取分戰術，打者擺出短棒，但面對較為偏差的壞球並沒有嘗試觸擊，反而使提前起跑的三壘跑者因此遭夾殺出局，喪失了得分大好機會。10局下半麥尼爾面對一二壘有人時，將球撈到右外野邊線處，但勞瑞安諾此時卻發生跑過頭的判斷瑕疵，形成再見安打，大都會便以5：4獲勝。
大都會目前以54勝48敗排國東第3，與勇士雖居於第2但雙方在賽後也僅剩半場勝差，明日大都會將迎來日籍球星千賀滉大回歸，若明日再奪勝大都會將一舉反超勇士。
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