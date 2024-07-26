MLB／薛則主投6局飆9K 超車韋蘭德成三振榜第10
遊騎兵隊塞揚老將薛則（Max Scherzer）今日先發對上白襪隊，主投6局送出9次三振，賽後生涯三振數來到3400次，超越太空人隊「V中年」韋蘭德（Justin Verlander）的3393次，名列大聯盟歷史三振排行榜第10名。
賽前薛則的三振數是3391次，與韋蘭德的差距十分微小，果然在本場比賽成功超車。「這樣的里程碑都與生涯的持久性，以及身體的健康度有關。」薛則一再強調健康的重要性，「我知道我最近有些傷病，但回顧自己的生涯，我一直能保持健康，能夠持續、穩定地出賽，每年都會變得更好。」
再2天就將迎來40歲生日的薛則，在這場比賽威風八面，85球中有62個好球，只被擊出3支安打失1分，本季目前累計2勝3敗，這場比賽是自他背部手術以來的第7次先發出賽。搭配的捕手基茲納（Andrew Knizner）對薛則的投球讚譽有加：「對他來說這是場谷底反彈的比賽。有犀利的滑球與好的球速，非常經典的『薛氏』投球，他完全主導了這場比賽。」
遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）也誇讚薛則：「他有著非常偉大的職業生涯，進入三振榜前10實在是好事一樁。」而競爭對手韋蘭德自6月9日後就因肩頸僵硬未曾出賽過，薛則有望在此後拉開一段差距。
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