MLB／曾與郭泓志締造三連轟 名將坎普與道奇簽1日合約引退
大聯盟生涯287轟明星外野手坎普（Matt Kemp）將與老東家道奇隊簽下1日合約，以球員身分回到大聯盟生涯起點進行引退。
現年39歲的坎普自2003年進入道奇小聯盟，並於2006年首度升上大聯盟，在道奇共效力10個賽季，敲出203轟、733分打點。2015年被交易到教士隊後便遊走於六支球隊。而台灣球迷對他印象最深刻的演出，便是2007年美國時間6月12日道奇對大都會之戰，坎普緊接著貝特密（Wilson Betemit）與郭泓志演出「連3球開轟」壯舉，郭的全壘打也是台灣選手在大聯盟的首轟。
坎普最近一次在大聯盟亮相是2020年賽季效力洛磯，生涯大聯盟累積出賽1750場，繳出287發轟、1031分打點以及0.284打擊率的成績單。3度入選全明星，拿下2屆金手套獎與2屆銀棒獎的殊榮。
道奇將於美國時間8月11日舉辦坎普的搖頭娃娃日，當天雙方將簽下1日合約，讓坎普以道奇選手的身份退休。
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