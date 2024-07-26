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MLB／大谷翔平46度超高射砲嚇到教頭 2巨蛋將炸到屋頂
道奇今天以6：4擊敗巨人隊，大谷翔平第8局一發陽春彈高射炮，擊球仰角46度，讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）直到賽後都說還在震驚中，笑稱他是拿沙坑挖起桿在打；根據數據顯示，大谷這一轟若出現在兩座室內球場將會打到屋頂。
大谷翔平單場4打數敲出2安打，雙安都是長打，先是第4局的二壘打，接著8局下兩隊4：4之際，亞梅德（Nick Ahmed ）先敲超前陽春砲，下一棒的大谷緊跟著開砲，這是他的本季第31轟、大聯盟生涯第202轟、美日通算第250轟。
大谷這一轟擊球仰角46度，但憑藉擊球初速112.6哩仍飛了360呎飛越右外野全壘打牆；同樣的數據套用到其他球場，將在光芒純品康納球場、馬林魚龍帝霸球場打到屋頂。
羅伯茲賽後笑說，大谷這一轟感覺像是拿高爾夫球的沙坑挖起桿在打，「打這種角度還能飛這麼遠，這真的不太常見，我到現在還是對他感到震驚。」
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