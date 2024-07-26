MLB／傳因怒捶桌子傷左手 運動家火球男離奇進傷兵名單

運動家火球男米勒（Mason Miller）本季成為美聯最終結者，導致交易傳聞四起，正當受多隊矚目時卻傳出離奇傷勢。根據運動家官網報導，米勒因左手小指骨折，進入15天的傷病名單。

運動家官網指出，運動家在美國時間本週一以4比0擊敗太空人，但米勒在賽後訓練時，左手以不合適的姿勢放在訓練台上，導致非投球慣用手的左手小指受傷。但外媒指出，米勒是因對某事感到沮喪，因此用左手用力捶桌子。而後總教練柯塞（Mark Kotsay）也受訪時也表示，米勒在賽後的訓練確實遇到了些小挫折，「很不幸地，他弄斷了自己的左手小指，導致他沒辦法開合手套。」

米勒在明星賽中飆出啟用Statcast以來最快的103.6英里火球（約166.7公里）火球。 路透

現年25歲的米勒本季出賽34場交出1勝1敗、15次救援成功，防禦率2.21，主投40.2局狂飆70次三振，被打擊率僅1成46，每局被上壘率僅0.84。

米勒本季已經丟出306顆超過100英里（約160公里）的火球，為全大聯盟最多。今年是米勒生涯首度入選明星賽，比賽中飆出103.6英里火球（約166.7公里），創下自2008年《Statcast》系統全面啟用以來，明星賽史上最快的一球。