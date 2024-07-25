MLB／挑戰3000K！道奇克蕭明迎本季初登板直呼「我好興奮」

道奇隊3屆塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）即將迎來本季大聯盟初登板，明天將在主場迎戰巨人隊，他受訪時也直呼很興奮。

克蕭去年季後動肩膀手術，如今終於要傷癒復出，他受訪時說，「我很興奮能回來，這是我最久沒有在大聯盟投球的一次，顯然回到球場上，就必須有好表現。」克蕭直言能重返球場，要感謝許多人花時間幫忙，「這對許多人來說意義重大，這讓我感到非常謙卑，能回到球賽，我確實很興奮。」

克蕭投了3場復健賽，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為，「觀察重點是有壓力的局數，如果某一局或連2局用球數激增，就算總投球數不高，也會做出應對措施。最重要的是讓他做好準備，為10月（季後賽）備戰。」

去年克蕭先發24場，戰績13勝5敗，主投131.局送出137K，防禦率2.46，每局被上壘率1.06。目前生涯累積2944K，仍有機會在本季完成3000K里程碑。