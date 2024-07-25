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MLB／偷暗號被禁賽後仍獲支持 紅襪柯拉成史上第二高薪教頭

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪總教練柯拉。 美聯社
紅襪總教練柯拉。 美聯社

據《ESPN》報導，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）獲得3年2175萬美元延長合約，他成為史上第2高薪大聯盟總教練。

紅襪隊過去兩季都打出78勝84敗戰績無緣季後賽，紅襪今年季前仍不被外界看好，但柯拉率隊打出54勝47敗戰績，落後美東龍頭金鶯6場、外卡第3的皇家1場，仍相當有機會闖進季後賽。

柯拉曾因2017年太空人隊偷暗號事件被禁賽1年，2021年回鍋紅襪總教練一職，他受訪時表示，「這支球隊對我來說代表全世界，他們從第一天起就相信我，2017年發生這麼多事後，2021年對我更支持。我們休賽季有很多對話，我只想要快樂和舒適。」

柯拉執教紅襪累積494勝排名隊史第4，成為大聯盟第2高薪總教練，僅次小熊隊康索（Craig Counsell），他去年季後獲得5年4000萬美元合約。

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