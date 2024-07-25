MiLB／林昱珉2A好投惜勝投飛走 潘文輝高階1A後援無失分
美職響尾蛇隊2A左投林昱珉今天先發出賽，有4個半局演出3上3下，繳出6.1局無失分好投，送出5次三振，不過最後勝投飛走；費城人隊高階1A的潘文輝則是後援1局無失分。
林昱珉今天先發登板對上雙城隊2A，前3局完全沒有讓打者上壘，演出9上9下；4局上三壘手發生失誤，再被敲一壘安打，不過最後讓對方擊出雙殺打化解危機，沒有掉分；5局上林昱珉在1出局後投出保送，不過隨後跑者盜壘失敗；6局上再演出3上3下。
林昱珉在7局上續投，被敲出二壘安打，再送出1次三振後退場休息。總計林昱珉用99球先發主投6.1局，僅被敲出2支安打，投出1次保送、5次三振，沒有失分，本季目前在2A出賽11場都是先發、投49.2局，防禦率4.71。
林昱珉退場時球隊以3比0領先，為勝投候選人，不過牛棚投手救援失敗一度被追平，雖然最後響尾蛇隊2A仍以7比3獲勝，但林昱珉的勝投飛走。
另外，費城人隊高階1A的潘文輝今天在8局上後援登板，投出三振後隊友發生失誤，不過接下來連製造2個滾地球出局，沒有失分。本季潘文輝目前在高階1A出賽2場、投3局，還沒有失分。
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