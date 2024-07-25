MLB／爆發板凳清空衝突沒人被趕出場！洛磯狂攻20分痛宰紅襪
洛磯隊今天在主場迎戰紅襪隊，洛磯打線全場狂敲21安，包含道爾（Brenton Doyle）滿貫砲，終場以20：7痛宰紅襪，比賽中出現板凳清空插曲，洛磯投手康崔爾（Cal Quantrill）賽後解釋狀況。
前3局洛磯就以8：2領先，康崔爾讓紅襪打者麥奎爾（Reese McGuire）擊出中外野飛球出局後大吼一聲，隨後兩人爆發口角衝突，引爆雙方板凳清空，最終沒有人被趕出場。
洛磯4下攻進5分，6下再打出6分大局，包含道爾的滿貫砲，7下再靠希利亞德（Sam Hilliard）拿到本場第20分，追平隊史單場最多得分紀錄，全場21安平本季新高。
康崔爾受訪時澄清，不是先對著麥奎爾大叫，「我知道我們當時領先很多，但我仍慶祝重要的出局數。他對此感到不滿，所以我們交換了一些話了。」
洛磯捕手史托林斯（Jacob Stallings）第一時間擋在兩人中間，阻止衝突擴大，他受訪時說，「我認識麥奎爾，我們在海盜同隊時認識，我知道康崔爾不是在對麥奎爾喊話，我只是想在事情變瘋狂前，將狀況冷靜下來。」
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