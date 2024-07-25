MLB／皇家750萬美元簽下大谷2.0 今年先專注打擊

皇家隊在今年選秀以首輪第6順位選進21歲二刀流大物卡利亞諾內（Jac Caglianone），今天完成簽約，安排先專注打擊，等到秋天再評估投打並進可能性。

來自佛羅里達大學的卡利亞諾內，大學兩個學期的防禦率是5.10，速球球速在95哩左右，最高可達99哩，打擊能力更是在水準之上，今年敲出35轟、兩年累計68轟，獲得2024全美最佳二刀流殊榮，日本媒體更直接將他譽為「大谷翔平2.0」。

皇家隊今天完成簽約，球隊雖未公布數字，但根據大聯盟官網掌握，簽約金金額在750萬美元，略高於第6順位的721萬3800美元選秀順位價值。

卡利亞諾內預計明天前往亞利桑那基地報到，先展開基礎訓練，接下來有可能從1A出發，而球團預計讓他這個球季先擔任一壘手或指定打擊，等到球季後再評估如何運用他的投打長才，卡利亞諾內本人也很有意願施展二刀流，只不過大一曾動過手肘韌帶置換手術讓外界仍有些疑慮。

卡利亞諾內日前受訪時曾表示，自己以大谷為標竿，渴望在職業層級成為二刀流選手，「自從大谷初登板以來，就一直是我效法的對象。他敬業的精神以及處理事情的方式，成為了我大學時期的指引。」