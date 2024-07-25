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MLB／洋基慘敗地鐵大戰遭橫掃近11年首見 林多雙響轟5打點
林多（Francisco Lindor）單場雙響砲、5分打點的神勇演出，幫助大都會隊以12：3擊敗洋基隊，洋基隊吞下2連敗，本季地鐵大戰4場比賽都輸球，近11年來首見。
洋基隊今天雖然先靠1局下托瑞斯（Gleyber Torres）的陽春砲先馳得點，3局上泰勒（Tyrone Taylor）開轟追平比數後，3局下索托（Juan Soto）的陽春砲又要回2：1領先，然而接下來戰況一面倒向大都會隊。
4局上阿隆索（Pete Alonso）的2分砲讓大都會隊超前，5局上林多的2分砲擴大領先，8局上更攻下6分大局，包含林多的3分砲、維恩托斯（Mark Vientos）陽春砲在內。
洋基隊先發投手柯爾（Gerrit Cole）5.2局被敲8支安打，丟掉6分，吞下本季第2敗（3勝）；大都會先發米納亞（Sean Manaea）4.2局就投了103球，失2分無關勝負，被敲3支安打另有4次四壞、2次觸身球。
大都會隊確定本季4場對戰橫掃洋基隊，這是隊史自2013年來首次，而且這4戰大都會得分36分、洋基隊得分13分。
林多作為開路先鋒則是6打數3安打包含2轟，貢獻5分打點，成為史上第2位曾兩度在地鐵大戰敲出單場2轟以上的球員，第1位是洋基名將波沙達（Jorge Posada ）。
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