MLB／太太挑出場曲 大谷豪打又放閃

道奇隊日本球星大谷翔平在太太挑選的出場曲中化身動漫主角，單場三分打點追平本季最多，兩支安打幫助道奇以五比二擊敗巨人隊，取得五連勝。

大谷翔平作為先發第一棒、指定打擊，前兩打席都揮棒落空遭到三振，不過四局下兩出局、一三壘有人時，大谷敲出二壘安打，賺進兩分打點，幫助道奇取得四比○領先，六局下雖然吞Ｋ，但八局下同樣兩出局、一三壘有人又敲出安打。

大谷翔平留下全場五打數兩安打、三分打點的成績，打擊率來到三成一四，雖然全場吞下三次三振，但總教練羅伯茲表示，大谷的打席揮棒感覺都很好，而且只攻擊進入好球帶的球，「只要他維持這點，他就會是非常非常特別的球員。」

加上一局下勒克斯帶有兩分打點的二壘安打，道奇拿下勝利，先發投手納克五局失一分、六Ｋ拿下勝投；巨人希克斯雖然三點二局投出七次三振，但也有五次保送，被敲三支安打丟掉四分。

昨天也是道奇的「女性之夜」，球團安排球員生命中重要的女性成員為其挑選出場曲，田中真美子為大谷挑選了由菅野祐悟創作的「il vento d'oro」，這首歌來自知名動漫「JoJo的奇妙冒險」。

日本媒體很好奇，大谷的表現是否就是因為太太的選曲效果，而大谷翔平在回答最欣賞的女性運動員時，毫不猶豫回答：「我太太。」