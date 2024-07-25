快訊

強颱凱米V折繞行登台 今凌晨0時宜蘭南澳登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／太太挑出場曲 大谷豪打又放閃

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
大谷繳出單場雙安，3分打點追平本季最多的表現，率道奇推進5連勝。 美聯社
大谷繳出單場雙安，3分打點追平本季最多的表現，率道奇推進5連勝。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平在太太挑選的出場曲中化身動漫主角，單場三分打點追平本季最多，兩支安打幫助道奇以五比二擊敗巨人隊，取得五連勝。

大谷翔平作為先發第一棒、指定打擊，前兩打席都揮棒落空遭到三振，不過四局下兩出局、一三壘有人時，大谷敲出二壘安打，賺進兩分打點，幫助道奇取得四比○領先，六局下雖然吞Ｋ，但八局下同樣兩出局、一三壘有人又敲出安打。

大谷翔平留下全場五打數兩安打、三分打點的成績，打擊率來到三成一四，雖然全場吞下三次三振，但總教練羅伯茲表示，大谷的打席揮棒感覺都很好，而且只攻擊進入好球帶的球，「只要他維持這點，他就會是非常非常特別的球員。」

加上一局下勒克斯帶有兩分打點的二壘安打，道奇拿下勝利，先發投手納克五局失一分、六Ｋ拿下勝投；巨人希克斯雖然三點二局投出七次三振，但也有五次保送，被敲三支安打丟掉四分。

昨天也是道奇的「女性之夜」，球團安排球員生命中重要的女性成員為其挑選出場曲，田中真美子為大谷挑選了由菅野祐悟創作的「il vento d'oro」，這首歌來自知名動漫「JoJo的奇妙冒險」。

日本媒體很好奇，大谷的表現是否就是因為太太的選曲效果，而大谷翔平在回答最欣賞的女性運動員時，毫不猶豫回答：「我太太。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

排球 教練 日本

延伸閱讀

MLB／大谷翔平讚道奇能快速擺脫低潮 出場曲作者直呼榮幸

最愛的女運動員是誰？大谷翔平秒回「我老婆」 堅定眼神影片曝光網笑死：懂撩懂生存！

MLB／大谷翔平卸下保護殼 美媒：比從前更快樂

MLB／大谷翔平3支0、2K還死壘包上 道奇3分全靠一個人

相關新聞

MLB／太太挑出場曲 大谷豪打又放閃

道奇隊日本球星大谷翔平在太太挑選的出場曲中化身動漫主角，單場三分打點追平本季最多，兩支安打幫助道奇以五比二擊敗巨人隊，取...

MLB／大谷翔平讚道奇能快速擺脫低潮 出場曲作者直呼榮幸

道奇隊今天以5：2打敗巨人隊，拉出一波5連勝。大谷翔平賽後受訪時大讚球隊能快速擺脫低潮，老婆田中真美子為他選擇出場曲引發熱議，作曲者也發文回應。 大谷翔平本場比賽5打數2安打，進帳3分打點，有1

MLB／太太選出場曲有效？大谷3打點本季最多 道奇5連勝

昨天3打數無安打的大谷翔平，今天在太太挑選的出場曲中化身動漫主角，繳出單場雙安，3分打點追平本季最多的表現，幫助道奇隊以...

MLB／道奇總管直言要補有影響力投手 王牌葛拉斯諾明天復出

大聯盟交易大限即將來臨，道奇隊總經理高姆斯（Brandon Gomes）受訪時提到，要補強一名有影響力的先發投手。 道奇休賽季網羅大谷翔平組成豪華打線，但投手陣容仍受傷病影響，高姆斯受訪時也直言

MLB／費城客隊三明治全城最好吃 沙巴西亞透露邪惡原因

名投手沙巴西亞（CC Sabathia）被叫做「沙胖」不是沒有原因，他在效力釀酒人隊時，曾狂吃費城人隊提供給客隊的費城牛...

MLB／田中真美子幫挑出場曲 大谷答最愛運動員：我老婆

今天是道奇隊的「女性之夜」所有主題環繞著女性，道奇隊官方社群也隨機詢問各球員最欣賞的女性運動員，大谷翔平給出的答案簡潔又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。