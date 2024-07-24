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MLB／大谷翔平讚道奇能快速擺脫低潮 出場曲作者直呼榮幸

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊今天以5：2打敗巨人隊，拉出一波5連勝。大谷翔平賽後受訪時大讚球隊能快速擺脫低潮，老婆田中真美子為他選擇出場曲引發熱議，作曲者也發文回應。

大谷翔平本場比賽5打數2安打，進帳3分打點，有1次盜壘成功，本季第8次單場吞3K。大谷受訪表示，「球隊狀況有好有壞，這是一支能快速擺脫低潮的球隊，且能長期保持好狀態。明天和後天都有比賽，每場都很重要，下半季很關鍵，希望能打出好比賽。」

今天是道奇「女性之夜」，道奇安排球員生命中重要的女性挑選出場曲，田中真美子為大谷挑選動漫「JoJo的奇妙冒險」的知名歌曲「黃金之風處刑曲」。

作曲家菅野祐悟也在社群網站發文表示，「大谷選手好像用了JoJo的歌曲作為入場曲，這是一種榮幸！恭喜你打出二壘安打！」

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