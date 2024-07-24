MLB／太太選出場曲有效？大谷3打點本季最多 道奇5連勝

昨天3打數無安打的大谷翔平，今天在太太挑選的出場曲中化身動漫主角，繳出單場雙安，3分打點追平本季最多的表現，幫助道奇隊以5：2擊敗巨人隊，取得5連勝。

大谷翔平今天先發第1棒、指定打擊，前兩打席都揮棒落空遭到三振，不過4局下2出局、一三壘有人時，大谷敲出打到右外野深處的二壘安打，賺進2分打點，幫助道奇取得4：0領先，成功復仇先發投手希克斯（Jordan Hicks），也將他打退場。

而6局下大谷翔平吞下單場第3K，8局下輪到大谷時又是2出局、一三壘有人，他再次敲出穿出中外野的適時安打，又敲回1分打點，留下全場5打數牛2安打、3分打點、3K的成績，打擊率來到3成14。

加上1局下勒克斯（Gavin Lux）帶有2分打點的二壘安打，道奇拿下勝利，先發投手納克（Landon Knack）5局失1分、6K拿下勝投；巨人希克斯雖然3.2局投出7次三振，但也有多達5次保送，被敲3支安打丟掉4分。

今天是道奇的「女性之夜」，道奇安排球員生命中重要的女性成員挑選出場曲，田中真美子為大谷挑選了由菅野祐悟創作的「il vento d'oro」，這首歌來自知名動漫「JoJo 的奇妙冒險」，日本媒體就好奇，大谷今天的表現是否因為太太的選曲效果。