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MLB／道奇總管直言要補有影響力投手 王牌葛拉斯諾明天復出

聯合新聞網／ 綜合報導
葛拉斯諾。 歐新社
葛拉斯諾。 歐新社

大聯盟交易大限即將來臨，道奇隊總經理高姆斯（Brandon Gomes）受訪時提到，要補強一名有影響力的先發投手。

道奇休賽季網羅大谷翔平組成豪華打線，但投手陣容仍受傷病影響，高姆斯受訪時也直言，「我們正在尋求一名先發投手，這將是一名有影響力的投手。」

近日與道奇相關交易流言中，常出現老虎隊王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）和白襪隊左投克羅謝（Garrett Crochet）名字，2人都還有2年半控制權，因此交易價值很高。史庫柏是美聯塞揚熱門人選，本季先發20場，主投123局送出146K，防禦率僅2.34。

克羅謝今年才從牛棚轉為先發，出賽21場，主投111.1局就能送出157K，目前是美聯三振王，防禦率3.07。

道奇王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）預計明天傷癒復出，面對巨人隊。克蕭（Clayton Kershaw）和山本由伸預計會在例行賽結束前回歸。

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