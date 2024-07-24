聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／道奇總管直言要補有影響力投手 王牌葛拉斯諾明天復出
大聯盟交易大限即將來臨，道奇隊總經理高姆斯（Brandon Gomes）受訪時提到，要補強一名有影響力的先發投手。
道奇休賽季網羅大谷翔平組成豪華打線，但投手陣容仍受傷病影響，高姆斯受訪時也直言，「我們正在尋求一名先發投手，這將是一名有影響力的投手。」
近日與道奇相關交易流言中，常出現老虎隊王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）和白襪隊左投克羅謝（Garrett Crochet）名字，2人都還有2年半控制權，因此交易價值很高。史庫柏是美聯塞揚熱門人選，本季先發20場，主投123局送出146K，防禦率僅2.34。
克羅謝今年才從牛棚轉為先發，出賽21場，主投111.1局就能送出157K，目前是美聯三振王，防禦率3.07。
道奇王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）預計明天傷癒復出，面對巨人隊。克蕭（Clayton Kershaw）和山本由伸預計會在例行賽結束前回歸。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言