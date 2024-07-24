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MLB／費城客隊三明治全城最好吃 沙巴西亞透露邪惡原因

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
名投手沙巴西亞和費城人退役名將聊費城回憶。 法新社
名投手沙巴西亞和費城人退役名將聊費城回憶。 法新社

名投手沙巴西亞（CC Sabathia）被叫做「沙胖」不是沒有原因，他在效力釀酒人隊時，曾狂吃費城人隊提供給客隊的費城牛肉起司三明治，有名到隔年轉投洋基隊時，還被下了禁令。

費城人名將哈沃德（Ryan Howard）、羅林斯（Jimmy Rollins）所主持的Podcast第一集，就找來沙巴西亞大聊費城回憶，其中一段談到「費城最好吃的牛肉起司三明治就在費城人客隊休息室」，羅林斯立刻附和：「沒錯，主隊反而沒有，而這是有原因的。」

沙巴西亞生涯從美聯的印地安人隊（現名守護者隊）起步，直到2008年才在季中轉戰國聯釀酒人隊，幫助球隊進軍季後賽，也在國聯分區系列賽第一次作客費城人。

當時氣氛正嗨，沙巴西亞爆料，自己與一壘手費爾德（Prince Fielder）、外野手哈特（Corey Hart）控制不住自己，狂吃牛肉起司三明治，根據他的回憶，3個人在3天內吃了28個三明治，「飽到動不了。」

而結果不是很好，釀酒人在2場作客費城的比賽都輸球，系列賽以1：3敗給費城人。

2009年沙巴西亞轉戰洋基，而洋基與費城人在世界大賽交手，這次洋基學乖了，總教練吉拉迪（Joe Girardi）剛踏進休息室就叫人撤走牛肉起司三明治，沙巴西亞說：「我有學到教訓了。」

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