MLB／田中真美子幫挑出場曲 大谷答最愛運動員：我老婆

今天是道奇隊的「女性之夜」所有主題環繞著女性，道奇隊官方社群也隨機詢問各球員最欣賞的女性運動員，大谷翔平給出的答案簡潔又放閃「My wife（我太太）」，而田中真美子今天也為大谷翔平挑選出場曲，展現獨特音樂品味。

配合「女性之夜」主題，道奇隊在X上發表影片，詢問各位棒球選手欣賞的女性運動員，美國網壇傳奇女將小威廉絲（Serena Williams）獲得10票最多，其他答案包含女足2屆奧運金牌好手漢姆（Mia Hamm）、女籃超級球星克拉克（Caitlin Clark）。

而大谷翔平的答案獨一無二，他今年宣布與日本女籃國手田中真美子結婚，成為棒壇一大話題，而大谷也直接在公開場合大方示愛。

It's Women's Night at Dodger Stadium so we asked the guys to name their favorite female athlete. 👑 pic.twitter.com/p8mTopkKLl — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年7月24日

而道奇隊今天也特別更換所有球員的出場曲，由他們生命中重要的女性成員挑選，不少人都是由太太負責這個任務，田中真美子為大谷挑選了由菅野祐悟創作的「il vento d'oro」，這首歌是知名動漫「JoJo 的奇妙冒險」第五部的黃金之風處刑曲。