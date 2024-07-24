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MLB／大谷翔平卸下保護殼 美媒：比從前更快樂

中央社／ 洛杉磯23日專電
美媒報導，前翻譯水原一平離開後，大谷卸下與外界隔絕的保護殼，與隊友更多互動，比從前快樂。 路透
美媒報導，前翻譯水原一平離開後，大谷卸下與外界隔絕的保護殼，與隊友更多互動，比從前快樂。 路透

美國職棒大聯盟，日本球星大谷翔平打擊搶眼，可望爭取第3座MVP；美媒報導，前翻譯水原一平離開後，大谷卸下與外界隔絕的保護殼，與隊友更多互動，比從前快樂。

紐約時報旗下的運動員（The Athletic）網站記者羅森塔爾（Ken Rosenthal）訪問了25名天使、道奇隊現任或前任職員，探討水原一平擔任大谷翻譯期間，與大谷經紀人巴列羅（Nez Balelo）形成一種類似保護殼、把大谷與外界隔絕的關係。

報導引述一名天使隊員工的話，指出「大谷的世界只有棒球，巴列羅的世界只有大谷，而水原一平是3人之中唯一同時精通日語和英語的人」。

報導指出，這樣的關係下，水原一平的角色遠不只是翻譯，更是有如一道「人牆」擋在大谷與其他人之間。在水原一平涉嫌竊用大谷1700萬美元（約新台幣5.5億）的起訴書中，形容他的角色形同是大谷的經紀人和助手。

任何人想要與大谷接觸，都要透過經紀公司的代表巴列羅，而巴列羅僅能透過水原一平與大谷溝通，這3人形成的緊密關係有如繭一樣，把大谷保護得很好。

報導引述，天使隊的前任總教練麥登（JoeMaddon）2020年到2022年職掌兵符時對大谷翔平的觀察，「我覺得他沒有任何社交生活」，當時大谷翔平住在緊鄰球場的公寓，每天生活就是球場與宿舍，客場比賽也只有飯店和球場。

有名天使隊員工說，大谷翔平工作與生活的比例是99比1，大谷就連不在球場的時間，也帶著平板電腦回家，研究隔天先發投手的影片和球路。

這篇文章形容，大谷翔平擁有日本人在一項領域當中追求卓越的精神，但是在棒球之外，大谷翔平在外界看起來好像是一個大孩子。大谷與水原的組合，使得大谷可以專注在棒球上，但大谷對水原的信任，也使他自己成了受害者。

水原在大谷身邊的時候，就連與其他球員聊天，都是水原先開啟話題。但自從水原今年季初涉案、遭到解雇至今，道奇隊友都看到大谷的改變。

道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）說，水原離開之後，大谷變得更有自信，可以跟隊友輕鬆用英文聊棒球，大谷曾對弗里曼講「你今天敲二壘安打的時候，我要當一壘上的跑者」。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，大谷現在很成熟，變得更加獨立、更加放開自己，「很諷刺的是，這是因為他最信任的人欺騙了他」。羅伯茲指出，也因為這樣，人們可以看到大谷的真實個性，「他比從前更快樂」。

羅伯茲說，大谷被迫長大，成為一個真正的男人，現在他自己開車、做自己的事，學習一些過去不知道的事情。

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