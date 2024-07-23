中職／榮幸接到王建民的球 戴培峰起雞皮疙瘩

日前中職明星賽上演王建民對決洪一中、陳金鋒、彭政閔戲碼，讓全場觀眾沸騰，擔綱捕手的戴培峰笑說，當下有點起雞皮疙瘩，「榮幸接到他的球。」

中職明星賽第2天在9局上、2人出局進入最高潮，除了前美國大聯盟（MLB）名將王建民登板對決洪一中、陳金鋒、彭政閔外，全場球迷許願的林岳平、葉君璋及張建銘也都輪番上陣，讓所有人一飽眼福。

在「海景第一排」蹲捕的戴培峰表示，一開始沒什麼感覺，不過感受到巨蛋眾多球迷的氛圍，加上真正接到王建民投出來的球，讓他當下有點起雞皮疙瘩，「他在大聯盟的時候，我還是小朋友，也算是我的偶像，而且現在大聯盟應該找不太到19勝投手，他又是連2年，很榮幸有這個機會。」

其實王建民在明星賽首日就有小試身手投1球，戴培峰補充，當時忘記把這顆球收藏起來，原先以為沒機會了，結果王建民又在第2天登板，「他一上場我就有想到，只是忘記拿給他簽名，下次碰到中信兄弟再請他簽名。」

促成這次「夢幻對決」正是從味全龍內野手李凱威的失誤開始，他透露「洪總」洪一中上場打擊時，就有與江坤宇、劉基鴻討論要不要接，而「內野手會議」結論是不要接，「堪稱價值連城，以前都是在電視上看這些賢拜比賽，更沒想過幫建仔賢拜（王建民）守備，看他投球很享受。」