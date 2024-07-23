快訊

不斷更新／1縣市率先宣布！凱米進逼 24日停班停課情形看這裡

疑勾結詐團偽造遺囑…北市員警涉詐不動產 萬安演習後遭帶走

「降雨最高等級」中颱凱米逼近 氣象署：近年對台衝擊有感颱風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／去外野買食物撿到大谷翔平第30轟 幸運球迷盼得到簽名

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊昨天在主場迎戰紅襪隊，大谷翔平5下轟出本季第30發全壘打，飛行距離達473呎，差點飛出球場，撿到這顆球的球迷直呼自己運氣超好。

該名球迷克萊默（Jon Kramer）受訪時表示，其實他買三壘側座位，但他當時到外野販賣部買食物，正好大谷翔平這發全壘打球出現在販賣部前，讓他幸運撿到這球。

克萊默提到，當下覺得自己很不幸運，都來到現場還無法看見大谷開轟，沒想到球竟出現在他身旁，他也透露這是自己第一次撿到全壘打球。

克萊默直呼事情太不現實，這讓他成為球迷和社群網站的焦點，他透露有把聯絡方式給道奇球團，希望能得到大谷簽名，他認為，「就算沒有大谷簽名，這顆球還是很有紀念價值。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

大谷翔平

相關新聞

MLB／雙冠王賈吉第35轟出爐 洋基不敵光芒4轟慘遭狂噓

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對光芒隊之戰7局下轟出3分砲，本季第35支全壘打出爐，但洋基無法挽回頹勢...

MLB／山本由伸何時復出無解 ESPN：道奇要他備戰10月

道奇隊巨星大谷翔平今天對紅襪隊之戰開轟，成為國聯首位達到30支全壘打的球員，隊上另一位日本好手山本由伸歸期未定，美國媒體...

MLB／去外野買食物撿到大谷翔平第30轟 幸運球迷盼得到簽名

道奇隊昨天在主場迎戰紅襪隊，大谷翔平5下轟出本季第30發全壘打，飛行距離達473呎，差點飛出球場，撿到這顆球的球迷直呼自己運氣超好。 該名球迷克萊默（Jon Kramer）受訪時表示，其實他買三

MLB／大谷翔平3支0、2K還死壘包上 道奇3分全靠一個人

道奇隊今天展開與巨人隊的4連戰，大谷翔平3打數沒有安打、吞下2次三振，但道奇所有分數都靠T.赫南德茲（Teoscar H...

MLB／光芒希瑞慶祝太囂張？索托解釋開轟後「慢跑」創紀錄

洋基隊強打索托（Juan Soto）今天上演單場雙響砲，幫助洋基以9：1痛宰光芒隊。他開轟後花37.7秒才踩到本壘板，創下本季最慢紀錄。 5上光芒希瑞（Jose Siri）敲出陽春砲，他開轟後花

MLB／洋基單場5轟擊垮光芒 索托：奪冠需要2個人以上

洋基與光芒隊4連戰最終場，索托（Juan Soto）擊出單場雙響砲，洋基全隊5發全壘打以9：1轟垮光芒，拿下本季第60勝。 2下洋基威爾斯（Austin Wells）和沃爾普（Anthony V

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。