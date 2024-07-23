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MLB／去外野買食物撿到大谷翔平第30轟 幸運球迷盼得到簽名
道奇隊昨天在主場迎戰紅襪隊，大谷翔平5下轟出本季第30發全壘打，飛行距離達473呎，差點飛出球場，撿到這顆球的球迷直呼自己運氣超好。
該名球迷克萊默（Jon Kramer）受訪時表示，其實他買三壘側座位，但他當時到外野販賣部買食物，正好大谷翔平這發全壘打球出現在販賣部前，讓他幸運撿到這球。
克萊默提到，當下覺得自己很不幸運，都來到現場還無法看見大谷開轟，沒想到球竟出現在他身旁，他也透露這是自己第一次撿到全壘打球。
克萊默直呼事情太不現實，這讓他成為球迷和社群網站的焦點，他透露有把聯絡方式給道奇球團，希望能得到大谷簽名，他認為，「就算沒有大谷簽名，這顆球還是很有紀念價值。」
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