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MLB／大谷翔平3支0、2K還死壘包上 道奇3分全靠一個人
道奇隊今天展開與巨人隊的4連戰，大谷翔平3打數沒有安打、吞下2次三振，但道奇所有分數都靠T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）打下，終場以3：2贏球。
大谷首打席選到保送，隨後嘗試盜壘雖先被拚安全上壘，但巨人提出挑戰後改判；大谷接下來3打席也都空手而歸，吞下2K及一記一壘方向滾地球出局，中斷連6場有安打。
道奇4局下先靠T.赫南德茲陽春砲追平，6局弗里曼（Freddie Freeman）保送並靠暴投進占二壘，T.赫南德茲補上適時安打，一度以2：1超前。
巨人7局上費茲傑洛（Tyler Fitzgeral）開轟追平，兩隊戰成2：2平手，這回又是赫南德茲跳出來當英雄，8局E.赫南德茲（Enrique Hernandez ）先敲二壘打，T.赫南德茲在兩出局後的打席建功，一棒掃回道奇的致勝分，幫助道奇在明星賽後打下4連勝。
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