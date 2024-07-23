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MLB／光芒希瑞慶祝太囂張？索托解釋開轟後「慢跑」創紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
索托。 法新社
索托。 法新社

洋基隊強打索托（Juan Soto）今天上演單場雙響砲，幫助洋基以9：1痛宰光芒隊。他開轟後花37.7秒才踩到本壘板，創下本季最慢紀錄。

5上光芒希瑞（Jose Siri）敲出陽春砲，他開轟後花30秒繞壘慶祝，引發洋基主場球迷噓聲。希瑞談到噓聲，「他們這樣做你無法控制，對我來說這是個人的事，我只是想和休息室隊友玩得開心。」

索托7下扛出右外野424英呎大號全壘打，他先在原地目送球飛出牆外，再慢慢繞壘，據大聯盟官網統計，繞壘時間37.7秒，創大聯盟本季最慢。索托8下又轟出平射三分砲，這次只花24.2秒。

索托解釋這樣做有2個原因，「我只是想確認這是界內球，盡力讓它留在界內，這樣看確實很有趣，而且確實是全壘打。」索托接著說，「天氣很熱，這是艱難的一天，我試著保護腿筋，確保自己輕鬆一點。」

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