MLB／洋基單場5轟擊垮光芒 索托：奪冠需要2個人以上

洋基與光芒隊4連戰最終場，索托（Juan Soto）擊出單場雙響砲，洋基全隊5發全壘打以9：1轟垮光芒，拿下本季第60勝。

2下洋基威爾斯（Austin Wells）和沃爾普（Anthony Volpe）都敲陽春砲，取得2：0領先。4下卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）擊出帶有2分打點的安打，以4：0領先。

5上光芒希瑞（Jose Siri）夯出陽春砲，5下陷入低潮的勒梅修（DJ LeMahieu）回敬陽春砲，個人本季首轟出爐。索托7下擊出陽春砲，8下又敲出右外野平射三分砲，終場就以9：1大勝光芒。

洋基先發左投洛登（Carlos Rodon）主投7局狂飆10K，只失1分，中止個人5連敗。他受訪時坦言，「過去幾周我們下滑很多，我們打得沒有那麼好，但今天是好日子，我們打得很好，明天要繼續努力。」

洋基終於靠著團隊打擊爆發，拿下本季第60勝，目前落後美東龍頭金鶯1.5場勝差，索托受訪時直言，「想打世界大賽並贏得冠軍，需要2個人以上。」