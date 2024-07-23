快訊

凱米颱風來了！基北北桃明是否放颱風假？北市：今晚8點宣布

不信教的猶太人修復巴黎聖母院 美國木匠：就像一場夢

11:30陸警！凱米明登陸挾超大豪雨 氣象署曝「3地區」颱風假機會最大

MLB／洋基單場5轟擊垮光芒 索托：奪冠需要2個人以上

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉(左)、索托(右)。 路透
賈吉(左)、索托(右)。 路透

洋基光芒隊4連戰最終場，索托（Juan Soto）擊出單場雙響砲，洋基全隊5發全壘打以9：1轟垮光芒，拿下本季第60勝。

2下洋基威爾斯（Austin Wells）和沃爾普（Anthony Volpe）都敲陽春砲，取得2：0領先。4下卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）擊出帶有2分打點的安打，以4：0領先。

5上光芒希瑞（Jose Siri）夯出陽春砲，5下陷入低潮的勒梅修（DJ LeMahieu）回敬陽春砲，個人本季首轟出爐。索托7下擊出陽春砲，8下又敲出右外野平射三分砲，終場就以9：1大勝光芒。

洋基先發左投洛登（Carlos Rodon）主投7局狂飆10K，只失1分，中止個人5連敗。他受訪時坦言，「過去幾周我們下滑很多，我們打得沒有那麼好，但今天是好日子，我們打得很好，明天要繼續努力。」

洋基終於靠著團隊打擊爆發，拿下本季第60勝，目前落後美東龍頭金鶯1.5場勝差，索托受訪時直言，「想打世界大賽並贏得冠軍，需要2個人以上。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

Juan Soto 光芒 洋基

相關新聞

MLB／道奇開箱農場大物！派克斯頓本季8勝竟被DFA

據大聯盟官網報導，道奇隊將先發左投派克斯頓（James Paxton）指定讓渡（DFA），替農場大物萊恩（River Ryan）騰出空間，他今天將迎來生涯初登板。 派克斯頓上一場出戰紅襪隊，主投

MLB／洋基單場5轟擊垮光芒 索托：奪冠需要2個人以上

洋基與光芒隊4連戰最終場，索托（Juan Soto）擊出單場雙響砲，洋基全隊5發全壘打以9：1轟垮光芒，拿下本季第60勝。 2下洋基威爾斯（Austin Wells）和沃爾普（Anthony V

MLB／雙冠王賈吉第35轟出爐 洋基不敵光芒4轟慘遭狂噓

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對光芒隊之戰7局下轟出3分砲，本季第35支全壘打出爐，但洋基無法挽回頹勢...

MLB／山本由伸何時復出無解 ESPN：道奇要他備戰10月

道奇隊巨星大谷翔平今天對紅襪隊之戰開轟，成為國聯首位達到30支全壘打的球員，隊上另一位日本好手山本由伸歸期未定，美國媒體...

MLB／模仿川普遭槍擊後經典手勢？紅雀老將澄清：絕對不是

紅雀隊今天轟出4發全壘打，以6：2擊敗勇士隊，球員們做出慶祝動作被質疑是在模仿美國總統候選人川普（Donald Trump），對此紅雀老將卡本特（Matt Carpenter）否認這個說法。 川

MLB／美國棒球名人堂新成員 貝爾崔等4人入選

美國棒球名人堂本年度新成員出列，他們分別是多明尼加籍的三壘手貝爾崔、世界大賽冠軍教練雷藍、捕手茂爾以及一壘手希爾頓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。