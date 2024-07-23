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MLB／道奇開箱農場大物！派克斯頓本季8勝竟被DFA

聯合新聞網／ 綜合報導
派克斯頓。 美聯社
派克斯頓。 美聯社

據大聯盟官網報導，道奇隊將先發左投派克斯頓（James Paxton）指定讓渡（DFA），替農場大物萊恩（River Ryan）騰出空間，他今天將迎來生涯初登板。

派克斯頓上一場出戰紅襪隊，主投5局失3分。本季主投89.1局，投出64K和48保送，防禦率4.43，每局被上壘率1.46，戰績8勝2敗，派克斯頓表現不穩定，但相當強運。

派克斯頓受訪時坦言，「我真的不知道我拿球，站上投手丘後會發生什麼事。我總是全力以赴，有時投得很好，有時沒有，這是我表現不穩的原因。」

現年25歲的萊恩2022年被教士隊交易至道奇，目前是道奇農場排名第4新秀，今年在3A投16.1局，送出19K和6保送，防禦率2.76，每局被上壘率1.16。

值得一提的是道奇還算有情有義，至少在派克斯頓湊滿18場先發、拿到100萬美元激勵獎金後才釋出，加上開季就在大聯盟名單的200萬美元，他打了半季多至少拿到1000萬美元，雙方和平分手。

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