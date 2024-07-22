MLB／模仿川普遭槍擊後經典手勢？紅雀老將澄清：絕對不是

紅雀隊今天轟出4發全壘打，以6：2擊敗勇士隊，球員們做出慶祝動作被質疑是在模仿美國總統候選人川普（Donald Trump），對此紅雀老將卡本特（Matt Carpenter）否認這個說法。

川普日前在造勢場合遭槍擊震驚全球，他一手摀著耳朵，一手高舉握拳的動作廣為流傳。紅雀打者伯利森（Alec Burleson）和努特巴爾（Lars Nootbaar）開轟後，都與休息室隊友們做出類似動作。

Is this a Trump home run celebration by the Cardinals? pic.twitter.com/f2XrQr0q3u — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年7月21日

對此卡本特解釋，這動作是在模仿DJ一邊摸耳機一邊隨音樂舉手，其實明星賽前就有做，「伯利森大學時是饒舌歌手，他一直在帶領我們，這是球隊內的笑話，絕對不是政治聲明，我不知道這種說法從何而來。」

光芒隊球員沃爾斯（Taylor Walls）今天與洋基隊交手時，擊出二壘安打後，握著拳頭高喊「戰鬥！戰鬥！」，也被網友認為是在模仿川普。