MLB／今永昇太飆生涯新高10K逃敗 傳奇左投讚：天空才是極限

小熊隊日籍左投今永昇太今天面對響尾蛇隊，主投7局失1分，狂飆大聯盟生涯新高10次三振，但無關勝敗，小熊在延長賽以2：1贏球。

今永昇太本場狀態絕佳，首局就連飆3K，前5局沒被敲安打。6上2出局他被葛里奇克（Randal Grichuk）敲安，無安打比賽破功。7上被蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）擊出陽春砲，今永仍用90球完成7局，防禦率降至2.86。

3 batters, 3 strikeouts, Shota Imanaga. pic.twitter.com/jW4AzkZTnU — Marquee Sports Network (@WatchMarquee) 2024年7月21日

9下小熊仍以0：1落後，首名打者霍納（Nico Hoerner）擊出二壘安打，隨後日籍強打鈴木誠也把握得點圈機會，敲出帶有1分打點適時安打，把比賽拖進延長賽。10上響尾蛇無功而返，10下1出局滿壘，霍納獲得保送擠回再見分，小熊最終以2：1帶走勝利。

小熊傳奇左投萊斯特（Jon Lester）擔任本場轉播球評，他大讚今永昇太，「今永沒有辜負大家期望，小熊得到1名特別的球員，只要他保持健康繼續投球，我認為天空才是他的極限。」

本場比賽是刺激的投手戰，今永昇太提到春訓與隊友和教練交流，幫助他面對緊張局面，「我在場上沒有感受到壓力，我認為與隊友和教練的交談，對我確實有幫助。」