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MLB／大谷翔平第30轟又成焦點 道奇瘋狂6轟3連戰橫掃紅襪
道奇隊今天在洛杉磯主場瘋狂開轟，先發9棒有6人出現全壘打，大谷翔平5局下從紅襪隊先發投手克勞佛（Kutter Crawford）的手中轟出陽春砲，本季第30轟出爐，仍居國聯全壘打王，道奇終場9：6獲勝，完成3連戰橫掃。
大谷今天3打數1安打，被三振、保送各1次，成為大聯盟本季第2位、國聯首位達到30轟的打者，領先排名第2的勇士隊重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）2轟，打擊率3成15暫居第2，打點70分排名第3。
克勞佛擋不住道奇長程砲，成為「全壘打製造機」，弗里曼（Freddie Freeman）首局轟出陽春砲，赫南德茲（Teoscar Hernandez）3局下也轟出陽春砲，幫助道奇3：2領先，攻下勝利打點。
道奇打線愈打愈猛，拉克斯（Gavin Lux）4局下開轟，5局下巴恩斯（Austin Barnes）、大谷連續開轟，這3支陽春砲把比數變成6：2，克勞佛只投5局失6分吞敗，被揮出7支安打竟有5支全壘打。
道奇打完前7局6：3領先，海沃德（Jason Heyward）8局下再從簡森（Kenley Jansen）的手中轟出兩分砲。
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對光芒隊之戰轟出3分砲，本季35轟、89分打點穩居大聯盟雙冠王；大谷成為第2位達到30轟的球員，連續4年達到這個數字，生涯累積201轟，美日職棒通算249轟。
這是道奇第25次出現單場至少6轟紀錄，也是近兩季首次，明星賽後3戰全勝，戰績59勝41敗在國聯西區穩居榜首，領先響尾蛇、教士隊8場勝差。
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