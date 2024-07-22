MLB／國聯王者大谷翔平連4年30轟 日本史上第一人

道奇隊今天在洛杉磯主場對紅襪隊進行3連戰最後一戰，大谷5局下從紅襪先發投手克勞佛（Kutter Crawford）的手中轟出陽春砲，本季第30轟出爐，成為大聯盟本季第2位、國聯首位達到30轟的打者，幫助道奇6：2領先。

大谷逮中85英里卡特球，轟出中外野方向473英尺全壘打，明星賽後首轟出爐，也是繼洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）之後，大聯盟本季第2位出現30轟的球員；賈吉今天對光芒隊之戰7局下轟出3分砲，累積35轟、89分打點穩居大聯盟雙冠王。

Shohei Ohtani is the first in the NL to reach 30 home runs!



His fourth straight season with 30+ homers! pic.twitter.com/z07KtX2dY8 — MLB (@MLB) 2024年7月22日

大谷中斷連3場未開轟紀錄，本季第30轟也是生涯第201轟；他從2021年起，連續4個球季達到30轟，前3季分別是46、34、44轟，去年奪下美聯全壘打王，今年有機會在國聯再下一城。

克勞佛今天成為「全壘打製造機」，投完前5局失6分，被揮出7支安打竟有5支全壘打，被5名不同球員開轟。