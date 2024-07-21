MiLB／潘文輝高階1A奪中繼成功 張弘稜先發挨轟吞敗

旅美費城人隊投手潘文輝今天在小聯盟高階1A中繼登板，投2局有2次三振、無失分，拿下本季首次中繼成功；海盜隊1A投手張弘稜先發4局失2分、吞下個人本季第7敗。

美國職棒小聯盟高階1A賽事，費城人隊與紐約大都會隊交手，兩隊5局打完費城人隊3比2領先，6局下費城人隊換上台灣投手潘文輝中繼登板。

潘文輝6局下登板先連飆2次三振，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局，7局下先投出保送，但及時回穩、沒有失掉分數。

潘文輝總計用27球投2局，被敲出1支安打，投出2次三振、1次保送、無失分，球隊終場以7比2搶勝，潘文輝拿下中繼成功。

海盜隊小聯盟1A與紐約洋基隊1A交手，海盜隊由台灣投手張弘稜先發，張弘稜2局下有狀況，1人出局後先被敲出安打、跑者盜上二壘，接著被敲出2分砲，3局過後回穩，3、4局都讓對手3上3下，沒有多掉分數。

張弘稜總計63球投4局，被敲出4支安打，包括1發全壘打，投出5次三振，失掉2分責失分，球隊終場以0比7吞敗，張弘稜承擔敗投，賽後防禦率4.84。