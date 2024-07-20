MLB／大谷連3打席空振本季首見 關鍵長打鋪陳逆轉滿貫

道奇隊日本球星大谷翔平今天慘吞3K，不過8局下敲出二壘打延續攻勢，隨後弗里曼（Freddie Freeman）的滿貫砲一棒逆轉比數，在明星賽後首戰就以4：1擊敗紅襪隊，終止2連敗。

大谷翔平今天擔任先發第1棒、指定打擊，然而1局上、3局上、6局上面對紅襪先發投手皮維塔（Nick Pivetta），都在2好球後揮棒落空，遭到三振。

不過8局下道奇面對0：1落後，大谷翔平在1出局、一壘有人時，敲出左外野深遠飛球、彈出場外形成場地二壘安打，接著下一棒史密斯（Will Smith）獲得故意四壞，而前面3打數熄火的弗里曼，此時敲出右外野滿貫砲，成功逆轉戰局。

ドジャース 大谷翔平

第4打席：二塁打



AVG.316 OPS1.033



Shohei Ohtani Dodgers pic.twitter.com/5IrnrDBYXh — 【MLB】放送地区 (@MLB_comment) 2024年7月20日

Freddie Freeman flips this game on its head with an 8th-inning grand slam! pic.twitter.com/uoMq3PJRgM — MLB (@MLB) 2024年7月20日

皮維塔雖然繳出6局被敲2安、8次三振，無失分的優異演出，但無奈牛棚放火無緣奪勝，紅襪打線雖然敲出9支安打，但僅靠明星賽MVP杜蘭（Jarren Duran）在5局上的陽春砲，攻得1分。

大谷翔平以4打數1安打作收，打擊率3成16，本季第7次單場吞3K，前一次是美國時間7月5日，本季第4次連3打席遭到三振，都是揮棒落空三振則是第1次。