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MiLB／陳柏毓2A連4場優質先發 鄧愷威新人聯盟復健賽挨轟

中央社／ 台北20日電
陳柏毓連4場出賽演出優質先。美聯社資料照
陳柏毓連4場出賽演出優質先。美聯社資料照

美職海盜隊2A台灣投手陳柏毓今天先發繳出6局無失分好投，已經連4場出賽演出優質先發，不過最後無關勝敗；巨人隊的鄧愷威今天到新人聯盟復健賽，投1.2局挨2轟，失掉4分。

海盜隊2A今天對上洋基隊2A的賽事，陳柏毓擔任先發投手，前3局都沒有被敲出安打，出現2次保送；第4局1出局後雖然被敲2支安打，不過隨後連飆2次三振化解危機；5局下、6局下各被敲出1支安打，不過都沒有掉分。

總計陳柏毓先發主投6局，被敲出4支安打，出現2次保送，飆出6次三振，沒有失分。陳柏毓在0比0平手時退場，之後海盜2A被攻下分數，最終以0比2落敗，陳柏毓無關勝敗，本季目前拿下4勝7敗，防禦率3.66。

同場陳柏毓的隊友鄭宗哲先發打第3棒、擔任游擊手，3打數沒有敲出安打，選到1次保送，本季目前打擊率2成26。

另外，舊金山巨人隊投手鄧愷威在8日被球隊放入傷兵名單，今天到新人聯盟進行復健賽，1局上首打席就被轟陽春砲，之後再被敲3支安打，且投出四壞、觸身球保送，再失掉2分；2局上則是再被敲陽春砲。總計鄧愷威投1.2局掉4分。

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鄧愷威 陳柏毓

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