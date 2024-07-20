MiLB／陳柏毓2A連4場優質先發 鄧愷威新人聯盟復健賽挨轟
美職海盜隊2A台灣投手陳柏毓今天先發繳出6局無失分好投，已經連4場出賽演出優質先發，不過最後無關勝敗；巨人隊的鄧愷威今天到新人聯盟復健賽，投1.2局挨2轟，失掉4分。
海盜隊2A今天對上洋基隊2A的賽事，陳柏毓擔任先發投手，前3局都沒有被敲出安打，出現2次保送；第4局1出局後雖然被敲2支安打，不過隨後連飆2次三振化解危機；5局下、6局下各被敲出1支安打，不過都沒有掉分。
總計陳柏毓先發主投6局，被敲出4支安打，出現2次保送，飆出6次三振，沒有失分。陳柏毓在0比0平手時退場，之後海盜2A被攻下分數，最終以0比2落敗，陳柏毓無關勝敗，本季目前拿下4勝7敗，防禦率3.66。
同場陳柏毓的隊友鄭宗哲先發打第3棒、擔任游擊手，3打數沒有敲出安打，選到1次保送，本季目前打擊率2成26。
另外，舊金山巨人隊投手鄧愷威在8日被球隊放入傷兵名單，今天到新人聯盟進行復健賽，1局上首打席就被轟陽春砲，之後再被敲3支安打，且投出四壞、觸身球保送，再失掉2分；2局上則是再被敲陽春砲。總計鄧愷威投1.2局掉4分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言