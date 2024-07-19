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MLB／喜歡紅襪卻選擇加盟道奇 赫南德茲：我不接受爛合約

聯合新聞網／ 綜合報導
赫南德茲。 路透
赫南德茲。 路透

赫南德茲（Teoscar Hernandez）今年1月與道奇隊簽下1年2350萬美元合約，組成超豪華打線。赫南德茲最近受訪時透露自己很喜歡紅襪隊，但對方提供爛合約，讓他最終選擇道奇。

赫南德茲長年保持優異打擊成績，今年上半季在道奇累積402打席，敲出19轟、62分打點，打擊率0.261，整體攻擊指數（OPS）0.802，生涯第2度入選明星賽，還奪下全壘打大賽冠軍。

明天道奇即將在主場和紅襪展開系列賽，赫南德茲在播客節目上提到，紅襪曾開給他2年2800萬美元合約報價，「我不會在自由球員市場上浪費時間，去接受一個糟糕的報價。我愛紅襪，是我最愛的球隊之一，但我必須做對職業生涯和家庭的最好決定。」

「說實話我以為他們會提供3年合約，但他們說需要時間，因為要進行其他操作，但我不能再等下去了」赫南德茲說。

紅襪本季陣容不被外界看好，但明星賽前繳出53勝42敗戰績，只落後美東龍頭金鶯4.5場、洋基3.5場。紅襪團隊OPS達0.748，排全大聯盟第6，不過日籍強打吉田正尚表現低迷，OPS只有低於聯盟平均的0.696。

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紅襪 道奇

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