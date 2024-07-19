MLB／大谷翔平巨型身影現日本稻田 愛犬相伴成話題
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平出生於岩手縣，當地居民在占地約30公畝的水田中種植不同顏色的稻子，描繪大谷開轟以及愛犬的模樣，受到許多日本人歡迎。
朝日新聞報導，這件「稻田藝術」作品位在岩手縣奧州市，從上空俯瞰稻田可看到大谷身著道奇隊戰袍，擊出全壘打後拋開球棒的模樣。
大谷左肩上還有一顆棒球，棒球旁寫著大谷去年捐獻棒球手套給日本所有小學時鼓勵兒童打球的話語「一起來打棒球吧」。
大谷的愛犬「彈額頭」出現在大谷的右手邊，彷彿坐著觀看大谷揮棒的英姿。
大谷故鄉的居民則期許「大谷能成為全壘打王」。企劃這項作品的執行委員長今野一榮表示：「今年的成果非常成功。當地人希望一起支持大谷選手。」
這項「稻田藝術」作品的最佳觀賞時期大約到7月底。
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