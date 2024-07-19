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MLB／紅人簽下榜眼伯恩斯 925萬美元簽約金破海盜史肯斯紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
伯恩斯。 截圖自紅人官方X
伯恩斯。 截圖自紅人官方X

紅人隊今年在大聯盟選秀用榜眼，指名威克森林大學投手伯恩斯（Chase Burns），今天伯恩斯與球團正式簽約，簽約金高達925萬美元，打破去年海盜狀元史肯斯（Paul Skenes）920萬美元紀錄。

紅人用榜眼拿下伯恩斯，並給出破紀錄的925萬美元簽約金，成為今年第一位簽約首輪新秀的球隊。守護者隊狀元巴札納（Travis Bazzana）和洛磯隊探花康敦（Charlie Condon）尚未簽約，金額可能再度被刷新。

伯恩斯是本屆選秀公認最佳投手，速球96到100英里，還擁有優異滑球，今年主投100局送出191K，只有30次保送，防禦率2.70。紅人球探卡圖斯卡（Joe Katuska）稱讚伯恩斯，「他是一位非常有競爭力的孩子，有運動天賦，高大強壯，符合我們對先發投手的所有要求。」

值得一提的是，伯恩斯出生於義大利，如果他未來順利登上大聯盟，將成為史上第8位義大利出生的大聯盟球員。上一位登上大聯盟的義大利球員是前中職中信兄弟隊洋砲里迪（Alex Liddi），他在2011至2013年期間效力水手隊。

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