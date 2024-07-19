MLB／光芒隊傳奇隆戈利亞宣布退休 滿足1條件願意復出

去年幫助響尾蛇隊打進世界大賽的「龍哥」隆戈利亞（Evan Longoria），本季沒有和任何大聯盟球團簽約，如今他宣佈退休。

隆戈利亞接受《坦帕灣時報》訪問時，親口證實決定退休，他坦言生涯最後幾年是否退休的想法一直在腦海徘徊，現在終於決定卸下戰袍，回歸家庭生活。

隆戈利亞是光芒隊史代表球星，2008年奪下新人王並隨隊打進世界大賽，最終不敵費城人隊。他生涯前10年都效力光芒，2018年轉戰巨人隊後效力5年，去年轉戰響尾蛇是生涯第2次打世界大賽，輸掉後他做出退休決定。

不過隆戈利亞也提到，自己還沒繳交正式退休文件，他解釋，「我唯一沒有完成的事情就是贏下世界大賽。如果我本季剩餘時間打擊率只有0.080，但球隊能贏世界大賽，那我會去做，這是我唯一願意做的事。」

隆戈利亞16年職業生涯，累積1930支安打、342轟、1159分打點，打擊率0.264，入選過3次全明星、擁有3座金手套獎和1座銀棒獎。