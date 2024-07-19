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MLB／有天會輪到你！ 小熊公布日本開幕戰形象影片有洋蔥
大聯盟今天公佈明年海外開幕戰組合，道奇與小熊隊將在3月18、19日於日本東京巨蛋交手。小熊官方也拍攝形象影片，找來2位小朋友飾演陣中日籍好手鈴木誠也和今永昇太，畫面令人動容。
小熊在社群平台公佈海外賽形象片，2位日本小朋友飾演小時候的鈴木誠也和今永昇太，片中他們都是少棒球員，看著電視機播放的2000年小熊與大都會隊日本開幕戰，並以父親說出「好好練習，說不定有天會輪到你」作為結尾。
這次比賽也紀念小熊首次海外賽25周年，2000年3月29日，小熊與大都會在東京巨蛋比賽，這是大聯盟例行賽首次出現在美國本土外，最終由小熊以5：3贏球。
道奇陣中也有大谷翔平和山本由伸2名日籍選手，這是隊史首度造訪東京。大谷今年因傷無法投球，恢復二刀流的首場例行賽有望獻給家鄉球迷。
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