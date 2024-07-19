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MLB／大谷翔平獲選美媒季中MVP 挑戰打擊三冠王

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
美國媒體「FOX Sports」舉辦球迷票選，大谷獲得國聯上半季MVP。 美國聯合通訊社
美國媒體「FOX Sports」舉辦球迷票選，大谷獲得國聯上半季MVP。 美國聯合通訊社

隨著明星賽結束，大聯盟經歷短暫休兵後準備迎接下半季，而美國媒體「FOX Sports」透過球迷票選，選出上半季的MVP、塞揚獎、新人王，道奇日本球星大谷翔平當選季中國聯MVP。

大谷翔平在上半球季打出優異表現，打擊率3成16（國聯第2）、29轟（國聯第1）、69分打點（國聯第3），今年專注打擊的他有機會挑戰三冠王。

大谷獲得球迷選為國聯MVP，而美聯MVP則是洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）獲得，他的成績是打擊率3成06（美聯第4）、34轟（美聯第1）、85分打點（美聯第1）。

上半季塞揚獎則是老虎隊強投史庫柏（Tarik Skubal）稱霸美聯，出賽19場取得10勝3敗、防禦率2.41的成績；國聯上半季塞揚則是投出回春表現的勇士隊塞爾（Chris Sale），以13勝暫居全聯盟勝投王。

美聯上半季新人王是紅襪隊超級新人拉菲拉（Ceddanne Rafaela），上半季11轟、52分打點還有11次盜壘；國聯上半季新人王不令人意外，就是海盜隊火球狀元郎史肯斯（Paul Skenes）。

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塞揚獎 大谷翔平 明星賽

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