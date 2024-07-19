MLB／鈴木誠也翻譯突遭開除 小熊隊強調與水原不同

美國媒體「The Athletic」報導，小熊隊在明星賽後開除了鈴木誠也的隨身翻譯松下登威（Toy Matsushita），結束2年半的合作關係，強調與水原一平的事件不同。

鈴木誠也與松下登威是自2022年開始合作，而報導中指出，根據消息來源透露，開除松下登威是球團決策，主要是採取不同方向。

接下來鈴木誠也的翻譯預計由太平洋地區業務正本尚人（Nao Masamoto）與日本左投今永昇太的翻譯史丹貝瑞（Edwin Stanberry）共同協助。

由於今年大聯盟首爾海外賽期間曾爆出風波，大谷翔平合作了6年的翻譯水原一平涉賭又盜竊資產，突然遭到解雇，這次人事異動也引發關注，而小熊內部人士強調，與水原事件並不類似。