MLB／道奇明年東京戰小熊 大谷翔平連兩年掀亞洲瘋

大聯盟海外賽將連續兩年造訪亞洲，明年道奇隊與小熊隊將在東京巨蛋舉辦開幕賽，道奇隊的大谷翔平、山本由伸，以及小熊隊的鈴木誠也、今永昇太有望在家鄉球迷前獻技，日期就在2025年3月18、19日。

大聯盟海外賽將連續兩年造訪亞洲，明年道奇隊與小熊隊將在東京巨蛋舉辦開幕賽。 截圖自大聯盟官方X

大聯盟今天公布2025年賽季重要時程表，繼今年道奇隊與教士隊在首爾舉行開幕戰後，再次來到亞洲，大聯盟史上第6次在東京舉辦海外賽，第1次是2000年小熊隊對上大都會隊，前一次則是2019年水手隊對上運動家隊，也是鈴木一朗宣布退休的日子。

道奇隊隊史過去打過3次海外賽，但首度造訪東京，也是大聯盟第1次同一支球隊連續兩年都舉行海外開幕戰，大聯盟上一次連續舉行海外賽是1999年到2001年，當時是6支不同隊伍。

大谷翔平今年加入道奇隊後，連續兩年掀起亞洲風暴，今年在南韓的開幕戰專職打擊，明年若復健順利，有機會以投打二刀流方式在日本球迷面前亮相。