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MLB／大谷翔平轟三分砲也沒用！明星賽收視人口創史上第2低

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平昨天在明星賽轟出三分砲，國聯終場以3：5不敵美聯，據《美聯社》報導，收視率仍寫下史上第2低紀錄。

今年明星賽在遊騎兵主場進行，首局就上演海盜隊火球狀元史肯斯（Paul Skenes）和洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）的夢幻對決，結果史肯斯只用1顆球就讓賈吉敲出滾地球出局。

大谷翔平則在3上轟出中右外野方向三分砲，讓球迷都嗨翻。不過據《美聯社》報導，今年明星賽收視率3.8％，比去年3.9％還低，總共吸引744萬人次收看，超越去年700萬人次，但仍是史上第2低紀錄。

全壘打大賽方面，道奇強打赫南德茲（Teoscar Hernandez）決賽敲出14轟，力壓皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）的13轟，奪下生涯首座全壘打大賽冠軍，也是道奇隊史第一人。不過全壘打大賽只有545萬人收看，比前2年下降11%。

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