MLB／大谷翔平曬一家三口「全家福」分享明星賽美好回憶

2024年大聯盟明星賽昨天落幕，道奇日籍球星大谷翔平賽後在個人社群分享「全家福」照片並表示，「謝謝你們給我如此美好的回憶。」

明星賽前大谷與愛妻田中真美子牽手走紅毯，棕色西裝內還繡上愛犬「Decopin」圖案。大谷賽後也在個人社群帳號，分享影片和照片回憶今年明星賽，最後還放上與愛妻和愛犬的全家福照。

大谷昨天受訪時透露，沒帶愛犬走紅毯是因為「上廁所不方便」。愛犬還是有到場觀賽，大谷寫道，「謝謝你們給我如此美好的回憶！」

大谷在明星賽第二打席敲出三分砲，成為史上首位在明星賽拿過勝投，且敲過全壘打的球員。也是2007年鈴木一朗後，首度有日本球員在明星賽開轟。不過國聯最終以3：5不敵美聯，大谷無緣生涯首座明星賽MVP。