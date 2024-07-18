快訊

川普遇刺關鍵時間軸曝！槍手開槍前20分鐘已被狙擊手發現

「金仙魯肉飯」便當驚見整隻蟑螂 北市衛局稽查現場也出現小強

三重殉職警遺孀成箭靶 警界如何將悲劇操作成公關災難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／主場平均觀眾慘到只剩7899人 運動家輸道奇快4萬

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
今年季後就要搬離奧克蘭的運動家隊，46場主場比賽單場平均7899人，是30隊最爛數字。 美聯社
今年季後就要搬離奧克蘭的運動家隊，46場主場比賽單場平均7899人，是30隊最爛數字。 美聯社

大聯盟例行賽暫時休兵，各隊打完前半季賽事，觀眾人數統計也出爐，道奇隊47場主場比賽湧進224萬5164人、單場平均47769人，兩個數字都排名第1，反觀今年季後就要搬離奧克蘭的運動家隊，46場主場比賽只有36萬3374人、單場平均7899人，都是30隊最爛數字。

道奇向來是大聯盟人氣最旺的球隊，從2013年起，主場平均觀眾人數連續11季排名第1（2020年球季因疫情關門比賽），今年完成「連12」看來沒有太大問題。

前半季只有3隊主場觀眾人數突破200萬大關，費城人隊217萬8956人居次，教士隊217萬1310人名列第3；但從單場平均數來看，洋基41433人排名第2，再來是費城人41112人、教士40209，其他26隊平均數不到4萬。

運動家人氣不振，而且落後其他球隊一大截，就連排名倒數第2的馬林魚隊，主場62萬8623人、單場平均12829人，至少還有5位數的場均數字。

大聯盟目前主場總人數未達百萬的球隊還有雙城、海盜、皇家、白襪、光芒隊，加起來一共7隊，運動家前年、去年都是人氣最差的球隊，今年無法改變命運，目前單場平均數落後道奇竟達39870人，很多奧克蘭民眾就是不想進場觀戰。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

大聯盟 運動家 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷擺脫低潮有一套 洛時：三冠王候選人回歸戰場

MLB／任何人都有價碼！美媒談金鶯、道奇搶老虎王牌可能性

MLB／大谷在道奇、天使時期差異在哪？哈波：贏球文化

華航夏季旅展啟動 優惠好禮驚喜連連 一起飛向世界的美好

相關新聞

MLB／柯特斯發文嗆酸民 名將之子酸：洋基只會賣炸雞

洋基隊近28場狂輸19場，以58勝40敗戰績結束上半季，許多球迷不看好他們接下來表現，左投柯特斯（Nestor Cortes）昨天發文回應酸民，引發熱議。 柯特斯發文寫道，「所有人都在看衰洋基，

MLB／洋投老爸傳授棒球哲學 混血台將林台加自豪打擊能力

混血棒球員林台加即將加入紐約洋基隊；他回顧棒球路上，自己的老爸、前台灣職棒洋投文雄教他很多，體認到棒球運動「失敗遠比成功...

MLB／主場平均觀眾慘到只剩7899人 運動家輸道奇快4萬

大聯盟例行賽暫時休兵，各隊打完前半季賽事，觀眾人數統計也出爐，道奇隊47場主場比賽湧進224萬5164人、單場平均477...

MLB／大谷擺脫低潮有一套 洛時：三冠王候選人回歸戰場

大聯盟明星賽結束後，各隊休兵兩天，後半季賽事後天開打，道奇隊巨星大谷翔平轉戰國聯第1年砲火凶猛，洛杉磯時報指出，大谷將以...

MLB／大谷明星賽開轟日本第二人 寫唯一「二刀流」紀錄

道奇隊日本球星大谷翔平昨天在大聯盟明星賽首度開轟，這發三分砲一度幫助國聯明星隊領先，但最終仍以三比五敗給美聯明星隊，大谷...

MLB／台灣前洋投之子林台加獲洋基指名 目標當大聯盟台將

台灣出生的混血球員林台加（Tyler Wilson）昨天在美職大聯盟選秀會，獲洋基隊第8輪指名。他向中央社表示，目標成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。