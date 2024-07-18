MLB／柯特斯發文嗆酸民 名將之子酸：洋基只會賣炸雞

洋基隊近28場狂輸19場，以58勝40敗戰績結束上半季，許多球迷不看好他們接下來表現，左投柯特斯（Nestor Cortes）昨天發文回應酸民，引發熱議。

柯特斯發文寫道，「所有人都在看衰洋基，但每個球員都想成為我們，穿著條紋戰袍是一種榮幸，每年都保有競爭力，我很幸運每年都能爭奪季後賽席位，永遠都是競爭者。」

對於柯特斯的說法，名將薛菲爾德（Gary Sheffield）之子小薛菲爾德（Gary Sheffield Jr.）不以為然，「不幸的是，每年都有競爭力不該是目標，要在15年內拿下超過1座冠軍，再來討論『忌妒』。」

洋基上一次奪冠是2009年，小薛菲爾德指出，「現實是紅襪隊已掛上旗幟，訂製冠軍戒指，洋基只有在例行賽贏球，賣出一堆炸雞桶。」

洋基投手群5月繳出鬼神數據，但6月防禦率飆升至5.27，且打線除了賈吉（Aaron Judge）、索托（Juan Soto）和新秀萊斯（Ben Rice）外，沒有太多火力支援，導致洋基戰績低迷。