快訊

川普遇刺關鍵時間軸曝！槍手開槍前20分鐘已被狙擊手發現

「金仙魯肉飯」便當驚見整隻蟑螂 北市衛局稽查現場也出現小強

三重殉職警遺孀成箭靶 警界如何將悲劇操作成公關災難

MLB／大谷擺脫低潮有一套 洛時：三冠王候選人回歸戰場

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇隊巨星大谷翔平轉戰國聯第1年砲火凶猛，洛杉磯時報指出，大谷將以三冠王候選人的身分回歸戰場。 美聯社
道奇隊巨星大谷翔平轉戰國聯第1年砲火凶猛，洛杉磯時報指出，大谷將以三冠王候選人的身分回歸戰場。 美聯社

大聯盟明星賽結束後，各隊休兵兩天，後半季賽事後天開打，道奇隊巨星大谷翔平轉戰國聯第1年砲火凶猛，洛杉磯時報指出，大谷將以三冠王候選人的身分回歸戰場。

道奇在明星賽前最後7戰吞下6敗，不過前半季97戰56勝41敗，仍在國聯西區穩居榜首，領先響尾蛇、教士隊7場勝差，一般預料道奇連續12年闖進季後賽的機會很高。

大谷前半季出賽94場，目前29轟暫居國聯全壘打王，在大聯盟僅次於洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）的34轟，打擊率3成16、打點69分分別在國聯排名第2和第3。

大谷已滿30歲、在大聯盟第7個球季，對擺脫低潮的能力充滿信心，他說：「經過這麼多球季，表現不佳時，或多或少能夠更理解原因。」

大谷表示，當然一直會有新的挑戰，但在更多情況下，很清楚知道如果做好某些事，就會朝著好的方向發展，起伏也會愈來愈少。

洛杉磯時報指出，道奇就是指望這一點，這對大谷來說應該不是問題，自認有責任讓球隊回到正軌，他說：「我們必須在每場比賽竭盡全力，滿足球迷和總教練的期望。」

道奇後半季還有65場比賽要打，後天在洛杉磯主場對紅襪隊展開3連戰，也是兩隊本季唯一交手的系列賽；紅襪最近13場比賽拚出10勝，前半季53勝42敗在美聯東區暫居第3，落後榜首金鶯隊4.5場勝差。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

大聯盟 明星賽 道奇

延伸閱讀

MLB／夢幻對決成真！賈吉正面交手海盜狀元出局說「平手」

MLB／大谷在道奇、天使時期差異在哪？哈波：贏球文化

MLB／賈吉34轟創隊史明星賽前新高 仍領先大谷翔平5轟

MLB／金鶯會怕！洋基賈吉開轟後獲4保送 王牌柯爾好投奪勝

相關新聞

MLB／柯特斯發文嗆酸民 名將之子酸：洋基只會賣炸雞

洋基隊近28場狂輸19場，以58勝40敗戰績結束上半季，許多球迷不看好他們接下來表現，左投柯特斯（Nestor Cortes）昨天發文回應酸民，引發熱議。 柯特斯發文寫道，「所有人都在看衰洋基，

MLB／洋投老爸傳授棒球哲學 混血台將林台加自豪打擊能力

混血棒球員林台加即將加入紐約洋基隊；他回顧棒球路上，自己的老爸、前台灣職棒洋投文雄教他很多，體認到棒球運動「失敗遠比成功...

MLB／主場平均觀眾慘到只剩7899人 運動家輸道奇快4萬

大聯盟例行賽暫時休兵，各隊打完前半季賽事，觀眾人數統計也出爐，道奇隊47場主場比賽湧進224萬5164人、單場平均477...

MLB／大谷擺脫低潮有一套 洛時：三冠王候選人回歸戰場

大聯盟明星賽結束後，各隊休兵兩天，後半季賽事後天開打，道奇隊巨星大谷翔平轉戰國聯第1年砲火凶猛，洛杉磯時報指出，大谷將以...

MLB／大谷明星賽開轟日本第二人 寫唯一「二刀流」紀錄

道奇隊日本球星大谷翔平昨天在大聯盟明星賽首度開轟，這發三分砲一度幫助國聯明星隊領先，但最終仍以三比五敗給美聯明星隊，大谷...

MLB／台灣前洋投之子林台加獲洋基指名 目標當大聯盟台將

台灣出生的混血球員林台加（Tyler Wilson）昨天在美職大聯盟選秀會，獲洋基隊第8輪指名。他向中央社表示，目標成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。