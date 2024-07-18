MLB／大谷明星賽開轟 寫二刀流紀錄

道奇隊日本球星大谷翔平昨天在大聯盟明星賽首度開轟，這發三分砲一度幫助國聯明星隊領先，但最終仍以三比五敗給美聯明星隊，大谷錯過ＭＶＰ，但因二○二一年曾拿下勝投，寫下史上唯一在明星賽勝投、全壘打的二刀流專屬紀錄。

大谷翔平三局上面對紅襪隊右投豪克，相中一顆八八點一哩的指叉球，把球轟到四百呎外的觀眾席上，幫助國聯取得三比○領先；不過，三局下美聯明星隊就追平比數，五局下更靠紅襪好手杜蘭轟出超前的兩分砲，他也拿下ＭＶＰ。

大谷表示，能幫助球隊先馳得點的感覺很棒，「我在明星賽沒有太多揮棒機會，打出這一轟真是太好了。」大谷作為先發第二棒指定打擊，三打席依序是保送、開轟、三振，打到第七局才退場。

這是大谷連四年參加明星賽，第一次敲出長打，成為二○○七年鈴木一朗後，第二位在明星賽開轟的日本球員，也是道奇自一九九六年皮亞薩後，再次有球員在明星賽開轟。

大谷表示：「能夠跟平常不會接觸的球員聊天很開心，去年我是在美聯，今年在不同聯盟遇到不同球員，度過很棒的時間。」

小熊隊日本投手今永昇太四局下登板，以十五球投出三上三下，第一年挑戰美職就在明星賽亮相，他說：「當我脫下球衣那一天到來時，應該會想起第一年參加明星賽的光景。」