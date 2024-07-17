MLB／延長合約談不攏 藍鳥交易重砲小葛雷諾可能性再加劇

明星賽結束後大聯盟進入下半季賽程，許多交易傳聞也隨之浮上檯面。其中藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在不久前就已傳出交易謠言。而今天有消息指出，藍鳥確實計畫與他延長合約，但協商過程並不順利。

小葛雷諾今年第4次入選明星賽，但他的身手並沒有反映在球隊戰績上。本季的藍鳥表現差強人意，明星賽前僅44勝52敗，美聯東區排名墊底，這讓他在季中的交易傳聞始終不斷。據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）指出，藍鳥雖有計畫續留人，但雙方在協商延長合約的過程並不順利，更加劇了這名這幾年藍鳥頭號看板離開多倫多的可能性。

事實上，今年6月初藍鳥隊總經理艾金斯（Ross Atkins）曾表態，交易小葛雷諾對他們來說「沒有任何意義」。不過隨著交易謠言散播，甚至有美國媒體開始幫小葛雷諾找新東家，並建議他前往洋基。值得一提的是小葛雷諾受訪時也一改過去不願效力洋基的態度，僅表示他是個職業球員，如果被交易就是出場比賽。

事實上除了小葛雷諾外，陣中另1核心比切特（Bo Bichette）也捲入交易傳言，對此他本人表示「不意外」。費恩森則進一步分析，今年交易截止日前，藍鳥會是市場上一個「重要因子」。