MLB／台灣前洋投之子林台加獲洋基指名 目標當大聯盟台將

台灣出生的混血球員林台加（Tyler Wilson）昨天在美職大聯盟選秀會，獲洋基隊第8輪指名。他向中央社表示，目標成為下一位大聯盟的台灣球員，也期待為台灣隊效力。

林台加剛從大峽谷大學（GCU）畢業，他是繼2019年林家正之後，再有台灣球員透過選秀制度進入美國職棒。林家正當年第14輪422順位被響尾蛇選上，林台加順位更前面，獲得洋基第8輪241順位的青睞。

林台加左右開弓，能守外野和一壘，在大四打出顛峰成績，5月獲得全美大學體育聯盟（NCAA）西區聯盟（WAC）的年度最有價值球員（MVP）。他台灣出生、在美國大學打出一片天的特殊背景，獲校隊網站報導。

如今林台加的棒球路更上層樓，他今天在亞利桑那州的家中，接受中央社視訊訪問，談到在選秀會上榜的心情。

他說，聽到自己的名字在電視上念出來，感覺難以用言語形容。當時他與爸爸、媽媽和弟弟林立恩（Liam Wilson）在一起，收到教練、隊友湧來的祝賀。

"New York @Yankees select Tyler Wilson." #LopesInThePros pic.twitter.com/y6EWyDMQm5 — Grand Canyon Baseball (@GCU_Baseball) 2024年7月15日

林台加高興的不只是能延續棒球路，更開心的是，洋基隊是他最喜歡的球隊。林台加9歲之前住在台灣，他知道，洋基隊在台灣人心中因為王建民而有不一樣的地位。況且，王建民還是他老爸的好友。

林台加的父親文雄（Steve Wilson）在老球迷之間頗有知名度。他擁有6年美國職棒大聯盟經驗，效力過遊騎兵、小熊、道奇隊。文雄於1997、1998年到台灣當洋將，效力台灣大聯盟（TML）雷公隊，退役後留在台灣當球探。

林台加在台灣出生，9歲以前住在台灣，能說中文，直到小學4年級全家搬到美國。他的混血身分就藏在他的中文名字當中：台灣與加拿大跨國婚姻下誕生的寶寶。

林台加在訪談中分享父母親的愛情故事。文雄球員生涯退役後，在台灣擔任球探期間，開了一間運動酒吧，後來成為妻子的Lydia是當年上門光顧的客人。兩人相識相戀，在2002年生下林台加，後來有弟弟林立恩。

林台加回憶在台灣時光，不曾真正加入棒球隊，頂多跟父親在家門口傳接球。他還記得，小時候跟父親在家門口馬路上丟球，偶而還會有汽車、摩托車經過，如今變成美好的回憶。

他說，小時候知道爸爸曾是職棒投手，但不太清楚那有多厲害，直到10歲、12歲，才理解這是一件多麼不簡單的事。文雄在大聯盟投了6年，後來在台灣又留下2年的成績。

林台加回憶小時候住在高雄：「我長大的地方是一個小社區，每個人都互相認識。你可以隨便走進鄰居家裡，甚至不需要敲門，那跟美國很不一樣。住在台灣很有趣，很多美好回憶，跟我的家人和朋友一起度過的時光。」

文雄在林台加的棒球路上扮演良師益友，提供各種生理與心理的訓練建議。林台加感謝母親Lydia犧牲很多，為了讓兩兄弟兼顧體育和學業，在林台加9歲時，全家搬到美國生活。

林台加去年9月取得美國籍，自認是「台裔和加拿大裔的美國人」。他仍保有中華民國國籍，在社群媒體不管是X或Instagram帳號上秀出中華民國國旗。他向中央社說，台灣在他心中占有特殊的位置。

林台加說：「我希望在棒球的世界裡，為台灣爭取更多的關注。我們有很多優秀的年輕球員，我覺得人們不太了解這一點。台灣是一個愛棒球的國家，棒球一年比一年受歡迎；我希望可以幫助台灣，讓更多人知道台灣的實力。」

他幾個星期前剛從台灣探望家人回來，18日啟程向洋基隊在佛羅里達州坦帕（Tampa）的訓練基地報到，準備邁向棒球旅程的下一個階段。他期許自己為台灣爭光，成為下一個登上大聯盟的台灣球員，也期待效力台灣的棒球國家隊。

林台加說，2023年世界棒球經典賽時，他在台灣觀賽，感受到現場的氣氛，非常希望成為場上比賽的球員。

依照世界棒球經典賽規定，林台加在台灣出生、父親是加拿大籍，現在領有美國籍，他未來可以選擇代表台灣、美國或加拿大出賽。

林台加說：「我想為台灣效力的心擺在第一位，其次才是加拿大。台灣隊第一，因為我在台灣出生。」