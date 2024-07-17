MLB／海盜狀元化身小迷弟 當大谷隊友看他開轟「很享受」
大聯盟明星賽落幕，雖然國聯不敵美聯，終場3：5落敗，不過道奇日本巨星大谷翔平敲出明星賽首轟，創造紀錄。賽後，同為國聯明星隊友的海盜火球狀元史肯斯（Paul Skenes）讚嘆大谷打擊實力，也分享他在明星賽與大谷的互動。
3局上，大谷面對紅襪王牌投手豪克（Tanner Houck）敲出3分砲，賽後針對大谷的精采表現，史肯斯化身小迷弟讚道：「能與他當隊友的這三個小時，我非常享受。這是一年一次的機會，能夠親眼看到他開轟，真的很酷。」史肯斯也進一步分享與大谷的互動，「我們只聊一下下，因為所有人都圍著他轉，我不想打擾他。」除了談話外，史肯斯還有觀看大谷在重訓室的訓練。
今天過後，兩人將重回對手身分。史肯斯回憶上次例行賽兩人交鋒時，被大谷敲出全壘打，「我不知道是否有比他更厲害的打者，這簡直令人難以置信。」史肯斯說道。海盜最快將於8月9日再度對上道奇，兩位明星球員將有機會再次對上。
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