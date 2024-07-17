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MLB／夢幻對決成真！賈吉正面交手海盜狀元出局說「平手」

聯合新聞網／ 綜合報導
「法官」賈吉正面交手海盜火球狀元史肯斯。 法新社
「法官」賈吉正面交手海盜火球狀元史肯斯。 法新社

明星賽熱血開打，洋基全壘打王「法官」賈吉（Aaron Judge）先前曾表示希望對上海盜超級新人史肯斯（Paul Skenes），而今天這場夢幻投打對決真實上演了。最終賈吉雖未能擊出安打，但能和國聯年輕強投對決讓他直呼「很酷！」

過去賈吉曾在訪問中盛讚這位年輕投手，並提到希望能在明星賽上與他正面對決。不過身為第4棒的賈吉要能遇到史肯斯，需要前3位選手至少1位不出局。好在同為洋基隊友的第3棒索托（Juan Soto）成功選到保送上壘，才能讓這場夢幻對決成真。索托在賽後直言，有試著多選幾顆球，「兩好球後，我試著揮棒碰掉球，因為我想要確保他（賈吉）能夠和史肯斯對決，看來我成功完成工作了。」

史肯斯。 美聯社
史肯斯。 美聯社

賈吉上場後，在2出局一壘有人的情況下，面對史肯斯投出的第1球直接揮棒，形成三壘方向滾地球。三壘手接球後向二壘傳去，抓到本局第3個出局數，兩人的對決僅用1球就迎來結局。在受訪時談到第1球就揮棒的原因，賈吉解釋：「面對這樣的投手你必須要積極進攻」他也再次肯定了史肯斯，「感覺史肯斯所有的球都投超過100英里，能有這個機會與現今國聯的年輕強投之一對戰真的很酷。」

而當索托與賈吉被問道與史肯斯的對決能否算「獲勝」，他們笑了一下後賈吉說道：「分數要寫在計分板上才贏，對我來說只能算平手。」

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