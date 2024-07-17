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MLB／明星賽隊服太醜主席說會改進 哈波想穿回母隊球衣

聯合新聞網／ 綜合報導
大聯盟明星賽球衣遭批評太醜。 歐新社
大聯盟明星賽球衣遭批評太醜。 歐新社

明星賽今天開打，除了頂尖球員對決備受矚目外，今年明星賽球衣也成為話題，不過卻是因為「太醜」遭到批評。在記者會上大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）也表示注意到此事，除了承諾明年會改進外，也不排除讓球員回到過往制度，穿上各自隊服出賽。

這次明星賽專屬的特製球衣引起爭議，媒體球迷點出問題，包括球衣字體過於笨重，還有球褲顏色不同以往常見的白、灰色等。對此，曼弗瑞在記者會上坦言他知道此事，會進行討論和改進。

國聯球衣。 美聯社
國聯球衣。 美聯社

美聯球衣。 美聯社
美聯球衣。 美聯社

事實上，過往明星賽球員們是穿著各自代表隊伍的球衣出賽，4年前才改為特製球衣。《洛杉磯時報》記者謝金（Bill Shaikin）指出，製作專屬球衣是大聯盟2021和和贊助商耐吉（Nike）簽訂協議的一部分，希望透過這個變化，吸引更多球迷看大聯盟，曼弗瑞也樂見這一變化，他曾表示比較喜歡明星賽有專屬、統一的球衣。

不過謝金透露，製作專屬球衣的這項協議並未與大聯盟球員討論，費城人強打哈波（Bryce Harper）就曾表態希望明星賽可以讓球員穿上母隊球衣出賽。對此曼弗瑞表示理解，也不排除未來可能改回穿母隊球衣出賽的傳統。

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